Pas de diplôme malgré des notes au-dessus de la moyenne : la "douche froide" d'étudiants en BTS

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les académies avaient fini par accepter que l'évaluation se fasse cette année sur la base du contrôle continu. Maxime ayant obtenu une moyenne générale de 11,5, il était persuadé d'être reçu à l'examen. “Je m'apprêtais à faire la fête et au final, je le repasse dans trois mois”, déplore le jeune homme face aux caméras de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Dans sa classe, la totalité des alternants ont été recalés. La majorité avait comme lui largement plus que la moyenne, mais devra tout de même repasser les examens en septembre.

Du côté du rectorat du Limousin, l'explication est simple : "Le jury, qui est souverain, peut décider que les candidats se présenteront à la session de septembre, notamment en regard des données sur les résultats de la session précédente", fait valoir sa secrétaire générale, Fabienne Tajan. Avec moins de 50% de réussite l’an dernier à l’examen, le jury a donc relevé un trop grand écart avec les résultats de cette année en contrôle continu.

Une comparaison à la promotion 2019 totalement injuste aux yeux des élèves de celle de 2020, qui se disent "déboussolés" et "en colère" : "On n’a rien à voir avec la classe précédente !". Anouck Raynal, la directrice de l’école, ne la comprend pas non plus. "L’année dernière, ils étaient clairement moins assidus", remarque-t-elle, soulignant n'avoir "jamais vu" une classe complète ainsi recalée en 22 ans d'existence de son établissement. Pour tenter d'obtenir gain de cause, les élèves et l’école ont décidé de déposer un recours. Réponse d’ici la rentrée.