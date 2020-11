Pas de réouverture au 1er décembre : les restaurateurs "stigmatisés"

Le Premier ministre Jean Castex a douché les quelques espoirs de rouvrir qu’entretenaient les restaurateurs. Lors d’une nouvelle conférence de presse, jeudi 12 novembre, il a confirmé une baisse "fragile" de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19 qui rendait obligatoire un maintien du confinement au moins jusqu’au 1er décembre. Les commerces pourraient alors rouvrir, si la tendance se confirmait, mais ni les restaurants ni les bars ne seraient concernés.

Face à cette annonce le secteur de l’hôtellerie-restauration se sent "stigmatisé" par les mesures prises par le gouvernement. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), la principale organisation du secteur, a déploré une décision "incompréhensible" et "incohérente" alors qu'ils font valoir un protocole sanitaire très strict et contraignant dans les bars et restaurants jusqu'au confinement.