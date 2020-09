Franchissement du mur du son en Île-de-France : deux alertes et non une seule selon l'armée

Deux alertes et non une seule, comme indiqué initialement, ont conduit un Rafale à franchir le mur du son mercredi dans le ciel francilien. Face aux micros, le colonel Stéphane Spet - porte-parole de l'armée de l'air - a détaillé la procédure qui a conduit "un appareil de la police du ciel" a décollé à 11h46 de la base de Saint-Dizier après la perte de contact radio avec un avion Falcon dans l'ouest de Nantes.

Quelques minutes plus tard, le rafale a reçu "l'information que le contact radio avec ce falcon 50 avait été rétabli" . C'est alors qu'une seconde alerte a été notifiée et la mission "réassignée", cette fois en raison de la perte de liaison radio "un avion de type ERJ 145 effectuant une liaison Brive-Saint-Brieux". Le porte-parole de l'armée souligne ensuite que la situation - le rafale dans l'est de Paris, l'autre appareil dans l'ouest parisien - a conduit les décideurs de l'armées de l'air à autoriser le passage en vitesse supersonique, à l'attitude réglementaire de 10 000 mètres. "Il fallait agir rapidement pour intercepter cet avion", martèle t-il.

Le "bang supersonique" s'est produit au sud-est de Paris, dans les environs de Créteil. Le vol à plus de Mach I ne dure que quelques minutes, entre 12h52 et 12h56. Finalement, le pilote apprend que la situation est régularisée. Sa mission terminée, il atterri à la base d'Evreux. "On est vigilants. On doit faire le nécessaire pour être réactif face à toutes menaces", conclut le colonel Spet.