Passages à niveau : la sécurité en question

JT 20H - L'accident mortel qui s'est produit ce vendredi près de Lamballe dans les Côtes-d'Armor pose à nouveau la question de la sécurisation des passages à niveau. Des mesures ont été pourtant mises en place pour réduire cette mortalité.

Chaque année dans l'Hexagone, 30 à 40 personnes meurent entre les barrières des passages à niveau. Comme dans 98% des accidents aux passages à niveau, c'est l'usager de la route qui en est responsable et non pas un défaut technique de la barrière ou du feu de signalisation. Avec les 80 radars de passages à niveau sur le territoire, le gouvernement multiplie aussi désormais les sanctions.



