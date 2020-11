Patients Covid évacués dans d'autres régions : les cliniques privées vraiment oubliées ?

"Des leçons ont été tirées". Parfois relégués au second plan lors de la première vague de Covid-19, les hôpitaux privés s'estiment désormais mieux intégrés dans la répartition des malades. Evoquant une coopération public-privé "totalement opérationnelle", la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP) explique que les deux secteurs ont "appris à mieux se connaître et à travailler ensemble" depuis le printemps dernier. Et de rappeler que "des dysfonctionnements avaient été à déplorer avec des hôpitaux publics saturés et des cliniques non sollicitées".

"Pendant la première vague, c'est quand les hôpitaux ont été submergés que les cliniques sont venues prendre le relais. Là, dès le début on a dit 'tout le monde participe' et ça change tout, puisque chacun prend sa part", explique à l'AFP Caroline Hemery cadre de santé du service réanimation du Centre hospitalier privé de l'Europe, au Port-Marly (Yvelines). À titre d'illustration nous précisé la FHP, à ce jour, le secteur privé contribuerait à la prise en charge d'environ 20% de ces patients en soins intensifs au niveau national, et 24 % en Ile-de-France.