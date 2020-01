Le restaurant Paul Bocuse perd sa 3e étoile, "la cuisine française est en deuil"

C'est une icône que l'on déboulonne. "Bien que bouleversés par le jugement des inspecteurs, il y a une chose que nous souhaitons ne jamais perdre, c’est l’âme de Monsieur Paul." Dans un communiqué publié ce vendredi en réaction à la perte de la troisième étoile que leur accordait sans discontinuer le Guide Michelin depuis plus d'un demi-siècle (55 ans), la famille Bocuse et l'équipe à la tête du célèbre restaurant de Collonges-au-Mont-d'Or ont exprimé leur émotion. Et leur volonté de ne pas en rester là.

Présent sur le plateau d'Audrey and co sur LCI, l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert dénonce une forme de bassesse. "On voit que c'est de la com', c'est un petit coup de pub pour le Guide Michelin", tacle-t-il.