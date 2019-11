Pédocriminalité dans l'Eglise : la commission indépendante a reçu 3400 appels

"Faire toute la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Eglise catholique depuis 1950". Telle est l'ambitieuse et difficile mission de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique (CIASE). Présidée par Jean-Marc Sauvé, celle-ci a été mise en place, en novembre 2018, lors de l'assemblée plénière des évêques de France à Lourdes.

Si, de l'aveu de son président, elle n'entend pas "établir des responsabilités individuelles ou hiérarchiques", il s'agit bien de comprendre la façon dont ont été traitées ces affaires, tant dans le champ privé, familial qu'au sein de l'Eglise. Ces victimes ont-elles été entendues, lorsqu'elles ont parlé ? Comment ont réagi leurs familles et l'Eglise ? C'est tout l'enjeu de cette commission. Un an après sa création, cette équipe resserrée de bénévoles, souvent d'anciens fonctionnaires de l'Etat, recueille, enquête, et écoute les victimes de prêtres pédophiles.