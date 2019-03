Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin en invoquant la "présomption d'innocence"

La décision était en suspens depuis leur rencontre, lundi 18 mars, à l'occasion de laquelle le cardinal Barbarin avait remis sa démission auprès du pape François. Une démission que le primat des Gaules, condamné pour dénonciation de crimes pédo-criminels, s'est vu refuser, le souverain pontife évoquant... la "présomption d'innocence", a expliqué ce mardi monseigneur Barbarin dans un communiqué.





Ce dernier, qui a fait appel de la décision, a toutefois "décidé de [se] mettre en retrait pour quelques temps et de laisser la conduite du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten". Cette décision arrive après que le prélat a été condamné, le 7 mars 2019, à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation d'abus sexuels. Il lui était reproché d'avoir tu les agressions pédophiles imputées par des scouts au père Bernard Preynat dans les années 1980-1990 et dont il avait pourtant été informé par une victime en 2014.