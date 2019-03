Les prêtres du diocèse de Lyon votent pour le départ définitif du cardinal Barbarin

Le cardinal Barbarin doit abandonner rapidement et définitivement ses fonctions. C'est ce que pensent les prêtres du diocèse de Lyon, qui se sont réunis mardi lors d'un conseil presbytéral extraordinaire pour discuter de cette question. Une soixantaine de prêtres et de laïcs impliqués dans la vie du diocèse étaient présents à ce conseil. Sur les 50 votes exprimés, 48 personnes se sont donc prononcées pour une démission rapide et définitive du cardinal Barbarin. Ce dernier en a aussitôt été informé.