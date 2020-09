Pénaliser les certificats de virginité : "Si une fille a besoin d’un papier pour lui sauver la vie, je le fais"

Le ministre de l'Intérieur veut s'"attaquer aux ‘certificats de virginité’". Dans une interview au Parisien, Gérald Darmanin indique que dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, il souhaite pénaliser les médecins qui délivrent ces certificats aux jeunes femmes. "Certains médecins osent encore certifier qu’une femme est vierge pour permettre un mariage religieux, malgré la condamnation de ces pratiques par le Conseil de l’ordre des médecins. On va non seulement l’interdire formellement mais proposer la pénalisation", explique-t-il dans le quotidien.

"Oui, je fournis parfois un certificat à une jeune femme que je n’examine même pas. Si elle a besoin d’un papier disant qu'elle est vierge pour lui sauver la vie, pour qu’on arrête de l’emmerder, je le fais. Je lui explique que je suis désolée, que je regrette qu’elle doive en passer par là", continue la médecin auprès de LCI. "Tout ça est beaucoup plus subtil que ce que l’on veut nous faire croire. Je pense qu’il faut écouter les femmes, les encourager à parler, faire de la pédagogie, et par moment essayer de les protéger."

"La plupart du temps, nous ne faisons pas de certificat, mais quand nous le faisons, c’est parce que nous pensons qu’il y a un danger de mort pour cette fille. Parce que sinon, elle va être emmenée au bled, ira voir un gynécologue du bled, et si elle n’est pas vierge, ça va chauffer pour elle", continue la gynécologue. "Moi je pense qu’on devrait laisser les médecins tranquilles, les laisser faire leur boulot et juger de ce qui leur paraît bien pour leurs patients. Et je ne comprends pas qu’on veuille légiférer là-dessus, comme s'il s'agissait du problème numéro un de la France, de la laïcité et de l’intégration."