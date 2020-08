"Le 20H vous répond" : pendant combien de temps le gel hydroalcoolique agit-il sur les mains ?

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Ce lundi soir, Garance Pardigon répond à vos questions sur le plateau de JGilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Quelles sont les règles en vigueur pour les sportifs et les sports amateurs, en particulier si vous les pratiquez dans un club ?

Il n'y a pas un mais des protocoles sanitaires, un par sport en fait ! Je vous invite donc à vous renseigner auprès de votre fédération ou de votre club. En général, pas de port du masque. Pas de distance non plus à respecter sur les terrains si par exemple vous jouez au football ou au rugby. Quant aux vestiaires collectifs, fermés depuis mars, en principe, ils peuvent rouvrir. Et là, pour le coup, le masque et les distances sont obligatoires.

Si je suis contrôlé chez un commerçant et que je ne porte pas de masque, alors qu'il est obligatoire, qui doit payer l'amende ? Moi ou le commerçant ?

C'est vous ! 135 euros si la police passe par là. A l'inverse, le commerçant n'aura rien à payer. Il n'est pas responsable du comportement de ses clients. En revanche, il a la responsabilité de ses salariés, qui doivent eux aussi porter un masque. Par exemple, si un serveur ne le met pas pendant son service, le restaurateur peut écoper de 750 euros d'amende, voire une fermeture administrative en cas de récidive.