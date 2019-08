Les pénétrations vaginale, anale et orale enseignées en CE1 et CE2 ? Le nouveau hoax sur l'éducation sexuelle

Agnès Cerighelli commet une autre erreur. La circulaire du 12/9/2018 évoquée dans son tweet n'a pas rendue obligatoire les cours d'éducation à la sexualité. Cette circulaire ne faisait que rappeler que l'éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l'éducation, depuis... 2001 (loi du 4 juillet 2001), mais qu'elle était peu appliquée. "Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène", détaille ainsi depuis près de vingt ans le code de l'éducation.





Dans les faits, ces cours sont en règle générale conduits par des intervenants extérieurs et il n'existe pas de programme obligatoire. "On part des questions des élèves, on ne vient pas avec des enseignements préparés en avance", nous indiquait Héloïse Galili, animatrice au Planning familial de Paris, il y a quelques mois. "Si on arrive avec un programme déjà établi, on risque de passer à côté de ce qui intéresse vraiment les élèves." Et ce qui les intéresse est bien loin de la masturbation ou des relations sexuelles. "Ce qui ressort est finalement lié à la vie en société, les questions sexuelles émergent peu en primaire. Ça ne les intéresse pas tant que ça", poursuit l'intervenante. "Il y a plutôt beaucoup de questions sur les stéréotypes sexistes, ce que les filles ont le droit de faire, ce que les garçons ont le droit de faire, ce qu'ils ont droit de porter comme vêtement".