Pensions alimentaires : ce qui va changer

JT 20H - Le nouveau système de paiement des pensions alimentaires est inspiré du modèle québécois, où depuis sa mise en place, 96% des pensions sont versées correctement.

Très fréquemment, les mères célibataires ou séparées ne perçoivent pas ou pas entièrement la pension alimentaire à laquelle elles ont droit. Un nouveau dispositif, qui devra améliorer la situation, va être mis en place à partir de janvier 2021. Que va-t-il changer concrètement ? Est-ce un système plus efficace ? La démarche sera-t-elle plus simple ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.