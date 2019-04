Pensions alimentaires impayées : Macron veut donner le pouvoir aux CAF, le Québec, l'exemple à suivre

"Si vraiment il y a un refus de se conformer, on peut prendre des mesures de recouvrement. Ça peut aller de saisies administratives à des saisies de comptes bancaires, inscription à l’hypothèque légale. Et ultimement, dans des cas extrêmes, on pourrait demander la suspension, la révocation d’un passeport pour vraiment s’assurer que les pensions alimentaires sont versées aux parents qui doivent les recevoir", a expliqué à France 2 Geneviève Laurier, cheffe d’équipe et porte-parole de Revenu Québec. En cas de défaut de paiement, l'agence peut également s'appuyer sur le mois de caution que doit verser chaque débiteur à ce service des impôts.





Pour être sûrs de ne pas oublier de payer, et d'être en mesure de le faire, les débiteurs peuvent choisir d'être prélevés à la source sur leurs salaires.





Aussi, le système québécois est loué pour son mode de calcul des pensions alimentaires. Ici pas de batailles entre avocats, c'est un logiciel qui est chargé de calculer objectivement et le plus justement possible le montant de la pension, et chaque médiateur d'un divorce doit s'y référer. Il suffit d'entrer le montant du salaire de chacun des conjoints, l’âge des enfants, le taux de garde des enfants et en quelques minutes seulement le montant de la pension est automatiquement calculé.