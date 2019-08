Pénurie de médicaments, défaut de paiement... un hôpital public peut-il faire faillite ?

Pour répondre à cette question, nous avons contacté Pierre-André Juven. Sociologue au CNRS, il est co-auteur de La Casse du siècle, un ouvrage qui analyse les réformes de l’hôpital public. Car l’état de l'Hôpital Robert-Ballanger n’est pas inédit. En 2018, le directeur de l’ARS en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall , décrivait ainsi l’hôpital de Privas comme étant "en faillite". Un terme qu’on ne retrouve évidemment pas dans les communiqués officiels de l’Agence mais qui a le mérite d’être clair sur les caisses, qui accusent un déficit de 4,4 millions d'euros, soit 10% du budget total. La même année, le CHRU de Nancy était décrit comme en "quasi-faillite", car en "cessation de paiement", comme le relatait alors L'Est Républicain. Deux centres hospitaliers, dont l’avenir doit se décider à cette rentrée, qui font partie des quelque 58% des hôpitaux français en situation de déficit, d’après les chiffres de 2017 communiqués à LCI par la Fédération Hospitalière de France (FHF).





"Défaut de paiement" devrait, normalement, rimer avec faillite. Sauf que "techniquement" cela n’est pas possible pour une institution publique. Et de fait, avant d’atteindre les stades économiques les plus dramatiques, de nombreuses étapes sont prévues pour remettre les comptes dans le vert. Parmi elles, celle de demander des crédits à l’Etat, ou celle d’une prise en main étatique avec une mise sous tutelle. "Ça peut arriver lorsque la structure n’arrive plus à payer, notamment ses fournisseurs, et mets en difficultés ses salariés", nous explique ainsi le chercheur.