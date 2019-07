Période la plus chaude depuis 2000 ans : la science des climats du passé, ce "travail de détective"

L'étude, par son ampleur, est inédite. Mercredi 24 juillet, dans la revue Nature et Nature Geoscience, une équipe de cinq chercheurs a rendu publiques les conclusions d'une enquête scientifique sur le changement climatique. On y apprend principalement que le réchauffement se distingue actuellement, pour la première fois depuis 2000 ans, par trois aspects : son intensité, son rythme et sa dimension planétaire.





Ainsi, contrairement aux différentes phases de refroidissement et de réchauffement observées dans l'Histoire (comme "le petit âge glaciaire" entre 1300 et 1850) qui n'étaient pas simultanées sur l'ensemble du globe, l'épisode de changement climatique que nous connaissons concerne 98% de la planète. A l'heure où les climato-sceptiques donnent de la voix, où les discours de la jeune militante écologiste Greta Thunberg suscitent des crispations, il apparaît cohérent d'exposer et de vulgariser les méthodes de travail et de calcul qui ont mené à cette étude hors-norme qui fera date.