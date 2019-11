Périphérique bloqué, foin sur les Champs-Elysées, 1000 tracteurs dans les rues... Les agriculteurs à Paris pour crier leur colère

Ils veulent prendre Paris d'assaut. Des centaines d'agriculteurs ont convergé vers la capitale ce mercredi matin occasionnant des ralentissements sur les principaux axes autoroutiers menant à la capitale. A la mi-journée, un convoi avait investi l'avenue des Champs-Elysées tandis qu'un cortège se rassemblait sur le boulevard périphérique et devait ensuite stationner sur l'avenue Foch.

Parmi les objectifs des manifestants venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté : faire monter la pression sur des négociations commerciales avec la grande distribution et dénoncer, notamment "l'agribashing".

Les manifestants souhaiteraient rencontrer le président de la République dans la journée pour évoquer leur situation et leur mal-être et menacent de bloquer les Champs-Élysées et le périphérique. Contactée par LCI, la présidence indique que "ce n'est pas prévu".