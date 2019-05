Périphérique parisien : avant les 50 km/h, quel a été l'impact des 70 km/h ?

A l’origine de 37 % des émissions de dioxyde d’azote et 35 % des émissions de particules fines liées au trafic routier parisien, le périphérique parisien est décrit par le rapport comme l'"infrastructure la plus polluante de l’Île-de-France." Les riverains de cette autoroute urbaine sont exposés à des niveaux de pollution trois fois supérieurs à ceux de tous les autres Franciliens.





A priori, nous pourrions penser que la diminution de la vitesse entraîne automatiquement une baisse de la pollution. Mais une phrase détonne dans ce rapport. "Il ne faudrait cependant pas considérer qu’une réduction de la vitesse maximale ou de la vitesse moyenne permette d’abaisser automatiquement la pollution atmosphérique. Curieusement, cela peut être tout à fait l’inverse."





Fouad Awada, directeur général de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d'Île-de-France, auditionné par les auteurs du rapport, fournit une explication. "Dès que nous descendons en dessous de 50 km/h, on commence à polluer plus et dès que l’on monte au-dessus de 80 à 90 km/h, on pollue aussi. Plus vous réduisez la vitesse en dessous de 50 km/h, plus cela pollue." Ce paradoxe est dû aux moteurs des véhicules conçus pour rouler de manière optimale à une certaine vitesse, et non adaptés aux conditions urbaines de circulation.