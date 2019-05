Permis de conduire : l'eldorado breton

En moyenne, il faut cinq mois pour obtenir le permis de conduire dans notre pays. Mais est-il possible de le faire plus rapidement ? À Saint-Ouen-des-Alleux, un petit village breton, une auto-école propose cinq jours. Chaque mois, de nombreux candidats, venus surtout de la région parisienne, font le voyage pour repartir, en tout cas, ils l'espèrent, avec le précieux sésame.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.