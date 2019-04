Persécutions religieuses dans le monde ? Ce que disent les chiffres

La principale source de données chiffrées sur les persécutions à l'encontre des chrétiens dans le monde provient d'une ONG militante, nommée "Portes Ouvertes". Selon son index 2019, 245 millions de chrétiens auraient été "fortement persécutés dans le monde, soit un chrétien sur neuf dans le monde". Parmi eux, poursuit l'ONG, 4305 chrétiens ont été tués, 3150 détenus et 1847 églises ciblées.





Ces persécutions ont surtout lieu en Corée du Nord, en Afghanistan ou encore en Somalie. Ceux que l'on appelle les "Chrétiens d'Orient", vivant notamment en Irak ou en Syrie ont dû fuir massivement leur pays ces dernières années. L'Irak, par exemple a perdu plus de la moitié de sa population chrétienne. Mais en 2018, c'est au Nigeria que le plus grand nombre de chrétiens ont été tués en raison de leur foi : 3731 d'entre eux ont péri dans ces conditions. Pour l'ONG, la présence du groupe armé terroriste Boko Haram est majoritairement à l'origine de ces persécutions. En 2013, Michel Vardon, le directeur de "Portes ouvertes", avait donné une conférence de presse à Strasbourg. Il avait alors indiqué : "Depuis quelques années, on entend dire que le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, ça nous semble juste."