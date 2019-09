Pesticides : quel périmètre de sécurité pour les habitations ?

JT 20H - Le mécontentement règne autour de la distance de sécurité proposée par le gouvernement entre les champs traités au pesticide et les habitations. Les acteurs concernés seront conviés lundi au ministère pour une grande consultation.

L'Hexagone sera bientôt l'un des premiers pays à instaurer une distance de sécurité entre des parcelles traitées au pesticide et les habitations. Le gouvernement va lancer lundi 9 septembre une grande consultation, et il propose déjà entre 5 et 10 mètres selon les cultures. Une distance jugée ridicule par certains, qui exigent dix fois plus.



