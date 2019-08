Petits et grands profitent de la dernière semaine à la plage

Une semaine avant la rentrée 2019, plusieurs vacanciers ont encore les pieds dans l'eau. Pour eux, les mots "travail" et "rentrée" sont à bannir durant cette dernière semaine afin de profiter de la plage jusqu'au bout. Sans compter que les 22 degrés dans l'eau et les 30 degrés sur le sable promettent une semaine radieuse. À Saint-Cyr-sur-Mer, les vacances de fin du mois d'août rassemblent de plus en plus d'adeptes.



