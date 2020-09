Peut-on toujours bénéficier de la prime pour faire réparer son vélo ?

Est-il toujours possible de bénéficier de la prime pour faire réparer son vélo ?

Oui, et jusqu'au 31 décembre prochain. La démarche est simple : vous choisissez un réparateur agréé et 50 euros sont directement déduits de votre facture. Attention, cela ne s'applique qu'aux grosses réparations, type changement de pneu et non aux accessoires et ce n'est valable qu'une seule fois par personne.

Vous pouvez bien sûr continuer à poser vos questions par mail sur notre adresse le20hvousrépond@TF1.fr et sur les réseaux sociaux !