Peut-on vivre jusqu'à 120 ans "avec un bon ADN et un peu de chance" ?

À LA LOUPE – Le patron d'Apple l'a assuré dans une interview : il ne croit pas à l'immortalité. Tim Cook estime néanmoins que "d'après les scientifiques", l'Homme peut vivre jusqu'à 120 ans. Pourrions vraiment tous prétendre à vivre aussi vieux que Jeanne Calment ? Pas si sûr.

Il s'aventure en effet sur le terrain de la santé , avec des déclarations assez surprenantes. "Je ne suis ni un scientifique ni un médecin", tient-il à préciser, "mais je crois savoir que, d'après les scientifiques, il a été établi de manière très claire que, avec un bon ADN et un peu de chance, on pouvait vivre jusqu'à 120 ans."

"Je pense que chaque personne devrait profiter de chaque minute de sa vie comme si c'était la dernière." Ces mots ne sont pas tirés d'un ouvrage sur le développement personnel, mais d'une interview de Tim Cook dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point. Dans cet entretien, le patron d'Apple et successeur de Steve Jobs évoque entre autres le projet de monnaie développé par Facebook, mais ne parle pas uniquement d'innovation et de technologie.

120 ans, c'est également la limite retenue par le cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann. Invité d'une prestigieuse conférence TEDx à Marseille, il estimait en 2016 que "toute mort" avant un tel âge "est une mort prématurée". Il préconisait alors 30 minutes d'exercice quotidien, une réduction de 30% des calories ingérées chaque jour, ou bien encore un minimum de 12 rapports sexuels par mois afin d'augmenter de manière significative notre espérance de vie.

Ce discours, Ségolène Aymé le réfute. Médecin généticienne, épidémiologiste de formation et directrice de recherche émérite à l’ Inserm , elle estime qu'il s'agit avant tout "d'arguments marketing". Outre des conférences, Frédéric Saldmann est en effet l'auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il livre ses recommandations pour adopter un mode de vie sain et "prendre sa santé en main".

Pour la chercheuse de l'Inserm, les déclarations de Tim Cook se révèlent inexactes. "Sans aucun doute, c'est important de n'avoir dans son génome aucune prédisposition pour des maladies rares. Cela concerne malheureusement 1 à 2% des gens, dont on peut certifier qu'ils n'auront aucune chance de devenir nonagénaires."

Un "bon ADN" ne serait donc pas condition unique à l'éternelle jouvence : "L'essentiel des déterminants qui influent sur la durée de la vie, les assureurs les connaissent très bien", tranche Ségolène Aymé. Ce n'est pas la chance, mais "notre mode de vie". Elle rejoint en ce sens les arguments du docteur Saldmann, mais juge "délétère" la tendance qui vise à "responsabiliser les gens en leur disant que tout est possible lorsqu'on le souhaite". Et pour cause : "nous vivons dans un environnement collectif qui est le grand déterminant de notre espérance de vie".