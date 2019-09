Philippe Ageron, un instituteur devenu clown

JT 13H - C'est une reconversion plutôt insolite qu'a effectué Philippe Ageron. Cet ancien instituteur a réalisé son rêve en devenant clown musicien.

Cette année 2019, un professeur n'a pas fait sa rentrée. Il a quitté l'éducation nationale pour un autre métier mais toujours avec les enfants. Le rêve de Philippe Ageron a toujours été de faire du spectacle et il l'a réalisé en devenant clown musicien. Mais il n'amuse pas que les petits. L'ancien instituteur nous raconte sa reconversion professionnelle plutôt insolite.



