Fête de la musique à Paris : la foule se réunit en masse au bord du canal Saint-Marin

A Paris, les mélomanes peuvent, notamment, profiter d'un open air électro, autorisé par la Ville de Paris, et animé par le groupe électronique 10 DJ, qui s'est déroulé au Jardin Villemin ce dimanche depuis 15h, non loin du canal Saint-Martin à Paris.

Or, d'après les premières photos disponibles sur les réseaux sociaux, l'open air électro s'annonce moyennement "corona-compatible" : beaucoup de monde, pas de distanciation physique et un respect du port du masque tout à fait relatif. Dans l'après-midi, le ministre de la Santé avait alerté sur le fait que "le virus circule encore" et qu'il était "de la responsabilité de chacun de continuer à respecter en toute circonstance les gestes barrières, pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez".