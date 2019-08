Photos de vacances : qu'en faites-vous ?

Le phénomène des photos de vacances d'été a éclaté avec les smartphones. Pendant les vacances, un Français sur deux photographie uniquement avec son portable ou sa tablette, pratique, léger et surtout rapide. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un Français sur quatre continue toujours à imprimer ses photos. Mais quel que soit l'appareil, après les vacances, il faut faire le tri.



