Piano le matin, dessin l'après-midi... Une maison de retraite unique en France

La curiosité serait-elle le meilleur antidote au temps qui passe ? Les 80 pensionnaires de la maison nationale des Artistes, située à Nogent-sur-Marne, en sont persuadés. Dans cette maison de retraite, unique en son genre, tout est entièrement dédié à la création. Du coup, pour leur première sortie depuis trois mois, c'est à un concert en plein air qu'assistent les résidents. Et même si les chaises qui les séparent sont encore à bonne distance, ce retour timide à la vie et à l'art, est forcément salutaire.

Ancienne élève d'Henri Matisse, la vieille dame a également travaillé avec Jacques Prévert ou encore Pablo Picasso, et planche déjà sur un nouvel ouvrage. "Etre artiste c'est aussi avoir des idées pour réaliser autre chose, parce qu'on ne peut plus tellement travailler avec les mains, c'est plus difficile. En fait, c'est un besoin de créativité. J'ai vu Matisse créer jusqu'au bout et c'était merveilleux. Je trouve que c'est une bonne école. Il faut faire pareil : continuer tant que je peux", avance-t-elle.

L'établissement rend aussi hommage au travail de ses résidents avec des expositions. A l'honneur actuellement, Lise Déramond-Follin, une réalisatrice qui a à son actif 400 documentaires. Ce personnage haut en couleur porte toujours un chapeau d'été, et des paillettes sur le visage, "pour sa petite fille", dit-elle. Et cette dernière passe encore toutes ses nuits à écrire sur l'actualité du monde, et de son monde. "Je suis en train d'écrire le 'gériatrique blues'", s'amuse-t-elle. Un titre bien choisi, car oui elle a le blues, "mais je le planque", dit-elle. Et de poursuivre :"Ici j'ai souvent l'idée qu'on peut devenir un vieillard magnifique dont les cheveux ne blanchissent jamais, qui est inventif, créatif et surtout curieux"..

Ce lieu hors-norme ne mise pas seulement sur le passé, il joue aussi sur la transmission, en faisant venir par exemple les enfants de la crèche voisine, ou des artistes qui s'installent en résidence. Une façon de faire s'éloigner l'idée qu'on est malgré tout dans un Ehpad, avec son lot de souffrances et de solitude, accentuée par le confinement. Ici sept résidents ont été emportés par le coronavirus, alors pour sortir de ce quotidien parfois macabre, les pensionnaires n'attendent qu'une chose, le retour des films, des conférences, des concerts, chaque jour à 17 heures, comme en février dernier.