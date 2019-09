Piketty : en croisade contre les riches

L'INSTANT ECO - Après "Le Capital au XXIe siècle", Thomas Piketty sort "Capital et Idéologie".

Dans son nouveau livre intitulé "Capital et Idéologie", Thomas Piketty s'attaque à la propriété. Concrètement, ce dernier veut remplacer la propriété privée par une propriété sociale et temporaire. Pour ce faire, il va falloir réserver la moitié des fauteuils des conseils d'administration aux salariés dans les entreprises. Par ailleurs, pour assurer une meilleure rotation du capital, Thomas Piketty propose l'instauration d'un impôt progressif. Comment cela va-t-il marcher ? Quid des recettes ? A quoi serviront-elles ?



