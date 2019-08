Plage : tout se gonfle !

Faire gonfler sa bouée à la force de ses bras, de ses pieds, ou de ses poumons : c'est l'exercice de l'été. Les différents modèles sont de plus en plus élaborés. Les adeptes du farniente ont fait des émules. Désormais, les sportifs sont aussi séduits. Du waterbike à la grande planche appelée "big mama", sans oublier le paddle gonflable, la star de cet été, il y en a pour tous les goûts.



