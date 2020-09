Plan de relance : syndicats et opposition fustigent le manque de contreparties pour les entreprises

Les mêmes critiques se concentrent sur le vaste plan à 100 milliards, soit l'équivalent de 4 points de PIB, lancé cette semaine par l'exécutif pour sortir la France du marasme dans les deux ans et tenter d'éviter une explosion du chômage en créant plus de 160.000 emplois dès l'an prochain.

"Toutes ces aides, ça fait beaucoup de milliards, ne sont pas associées à des contreparties", a ainsi dénoncé le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, jeudi sur France 2. "On donne des sous et on verra ce qu'il se passe." Le syndicaliste a cité en exemple l'aide de 4000 euros pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans pour une durée d'au moins trois mois. "On a donné de l'argent à Air France, à Renault, c'est quoi la conséquence ? C'est des suppressions d'emplois. Cela va servir à ça les aides publiques ?"

"Jean Castex présente les 100 milliards comme 'un cadeau pour la France' : quand c'est notre argent, ce n'est pas un cadeau", a également dénoncé jeudi le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. "Et quand c'est utilisé pour licencier, c'est un détournement de fonds publics ! Nous voulons contrôler l'utilisation de ces 100 Mds !" Le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, a plaidé pour sa part en faveur d'une évaluation, de "mises sous conditions de véritables emplois sans licenciement" et d'un "contrôle des aides publiques aux entreprises".

Dans un communiqué, l'Unsa s'est inquiétée "de la mise en place d'aides massives aux entreprises sans réelles contreparties", appelant ces dernières à être "exemplaires et jouer le jeu de l'emploi".

Lors de la présentation du plan, la ministre du Travail Elisabeth Borne a assuré que l'incitation à l'embauche des jeunes serait assorties de garanties du côté des employeurs, sans donner de détails.