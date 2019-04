Plan pauvreté : cantine à un euro, petit-déj gratuit... les premières mesures lancées cette semaine

Pour rappel, le président de la République avait annoncé en septembre la "stratégie nationale" de lutte contre la pauvreté, doté de 8,5 milliards d'euros. Parmi les mesures promises, la cantine à un euro, le petit-déjeuner gratuit, mais aussi le revenu universel d'activité (RUA) qui fusionnera "le plus grand nombre possible de prestations", et dont "l'État sera entièrement responsable", avait-il dit.





Faut-il intégrer au RUA l'allocation spécifique de solidarité, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, un dispositif pour les moins de 25 ans ? Autant de questions qui seront posées lors d'une "concertation citoyenne et institutionnelle" également annoncée par Christelle Dubos, et qui sera organisée "début mai".