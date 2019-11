Que recouvre la dette de 30 milliards des hôpitaux, dont l'Etat va reprendre le tiers ?

Comme les collectivités locales, les établissements hospitaliers ont eu massivement recours aux emprunts à risques, ou "structurés", au point que ces derniers représentaient encore, en 2014, 9% de la dette totale. Face au risque considérable que représentaient ces emprunts toxiques pour les hôpitaux après la crise financière, un fonds de soutien a été créé en 2014, d'un montant de 400 millions d'euros (75 millions de l'Assurance maladie, 325 millions du secteur bancaire) afin de permettre aux établissements d'assainir leur dette, du moins pour les emprunts les plus toxiques. Selon une estimation de la Cour des comptes, les indemnités de remboursement anticipé de ces emprunts auront coûté pas moins de 609 millions d'euros au secteur public. Un surcoût pris en charge majoritairement par les hôpitaux et l'Assurance maladie, et dans une moindre mesure par le secteur bancaire.

Selon un rapport de la Cour des comptes publié en février 2018, deux plans lancés par les pouvoirs publics, Hôpital 2007 et Hôpital 2012, ont largement contribué à cette situation. Tout en faisant exploser les besoins en investissements, les gouvernements ont "privilégié le levier de la dette pour financer un plus grand nombre d'opérations", résumait déjà la Cour des comptes en 2014. Autrement dit : les établissements de santé ont été encouragés à emprunter auprès des banques pour financer leurs besoins. Dans le même temps, "le cadre juridique laxiste ne contrôlait plus les autorités de tutelle sur les emprunts hospitaliers", notait la Cour des comptes.

L'assainissement de ces emprunts s'est accompagné d'une réduction des investissements entre 2014 et 2017. Il a également eu pour conséquence de retarder le désendettement du secteur. "Sans ces opérations de restructuration, nécessaires pour préserver les capacités financières de nos hôpitaux, le mouvement de désendettement aurait été plus marqué", reconnaissait ainsi la ministre de la Santé, dans une réponse aux sénateurs en janvier 2019.

Contraints de rembourser leur dette qui coûte 850 millions d'euros d'intérêts par an, les hôpitaux ont vu leur capacité de financement se réduire d'année en année. Selon un bilan de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le déficit cumulé était de 731 millions d'euros en 2017. Six établissements sur dix étaient déficitaires, et la moitié du déficit était concentrée sur 40 établissements.

Un bilan corroboré par la Cour des comptes en 2018. Un tiers des établissements publics de santé étaient en situation de déficit excessif, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Pour deux tiers des 45 hôpitaux ayant le déficit le plus élevé, les charges financières étaient liées à un endettement excessif. C'est le "cercle vicieux" dont parlait Edouard Philippe mercredi : affaiblis, les hôpitaux ne peuvent plus emprunter correctement, et investir.

D'où l'intérêt d'une reprise, du moins partielle, de l'encours de dette par l'Etat, qui permettrait de faire baisser les taux pour emprunter, comme l'a avancé la Fédération hospitalière de France (FHF). D'autant que les besoins en investissements sont repartis à la hausse. Plusieurs projets ont été lancés, à l'image du futur campus regroupant Bichat et Beaujon en région parisienne (719 millions d'euros), de la reconstruction du CHU de Caen (501 millions d'euros) ou de celle CHU de Pointe-à-Pitre (590 millions d'euros).