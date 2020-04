"Notre nouvelle vie" : quel monde souhaitez-vous pour demain ?

En partenariat avec Bluenove, Sciences Po, et avec l’appui de Cognito, le groupe TF1 lance une grande consultation citoyenne pour témoigner, débattre, partager ses inquiétudes et inventer le monde de demain. Travail, vie sociale, éducation, consommation, environnement, libertés… Autant de sujets qui vont influencer notre avenir après cette pandémie historique. Pour participer, rendez-vous sur le site www.notrenouvellevie.fr .

Avec le coronavirus, les cartes sont déjà rebattues. D'autres, nombreuses, le seront forcément dans un futur proche. Quel monde souhaitez-vous voir se dessiner à l’issue de cette crise sanitaire et économique ? Quelles conséquences tirer du confinement subi par plus de 4.5 milliards d'être humains ?

La consultation s'effectuera en trois étapes. Lors de la première, vous serez invités à partager vos souhaits et vos attentes en répondant à des questions ouvertes, en partageant vos aspirations, vos dilemmes autour de trois thèmes : "vivre à distance", "nos libertés" et "le monde de demain". A partir du 14 mai, des débats sur les principaux sujets qui auront émergé animeront la 2e phase. Vous pourrez aussi prendre la plume et mettre à l’écrit, sous forme de récit, ce futur dont vous rêvez. Enfin, arrivera le temps de la synthèse, l’analyse et la restitution de vos contributions.