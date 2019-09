Plomb de Notre-Dame : faut-il s’inquiéter pour tout le centre de Paris ?

RISQUE SANITAIRE - Les craintes de pollution au plomb ne sont pas totalement dissipées, cinq mois après l'incendie de la cathédrale. Un relevé réalisé dans un appartement le 6 septembre fait état de taux 20 fois supérieurs aux normes, et la mairie de Paris a adopté un nouveau plan contre cette pollution.

Pour l'association Robin des Bois, qui a déposé une plainte fin juillet pour mise en danger de la vie d'autrui en accusant les autorités d'avoir tardé à réagir, ces chiffres montrent que des prélèvements doivent désormais être faits dans les logements privés. A ce jour, seul le périmètre direct a été concerné : après l'incendie mi-avril, les niveaux mesurés sur le parvis (500.000 à 900.000 µg/m2) et dans la cathédrale ont justifié la fermeture au public et la suspension du chantier fin juillet. Il a repris le 19 août, avec de nouvelles mesures de protection pour les travailleurs. Mais des mesures prises dans les alentours ont révélé des valeurs disparates, difficiles à interpréter: 50.000 µg/m2 rue de la Cité ou encore 20.000 µg/m2 place Saint-Michel, de l'autre côté de la Seine. A partir de prélèvements de ces dernières années, l'Agence régionale de santé (ARS) a estimé à 5.000 µg/m2 le niveau de pollution au plomb qu'on peut s'attendre à retrouver dans les rues de la capitale.

Les écoles du quartier font, elles aussi, l'objet d'une surveillance accrue. Environ 398 enfants scolarisés dans les établissements proches de la cathédrale ont réalisé une plombémie (analyse du taux de plomb dans le sang) depuis l'incendie. Trois cas d'enfants avec trop de plomb dans le sang ont été annoncés, mais sans qu'un lien puisse être avéré avec l'incendie de Notre-Dame. C'est en tout cas ce que l 'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a encore rappelé il y a quelques jours, concluant qu'il n'y avait pas de "signal d'alerte" sanitaire à ce stade. "Aujourd'hui on ne sait pas dire quelle est la contribution de Notre-Dame de Paris à cette situation. On la pense assez forte à proximité immédiate de la cathédrale, mais quand on s'éloigne, on la pense assez différente", a expliqué l'Agence.