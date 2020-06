Pluies torrentielles à Ajaccio : 200 personnes mises en sécurité par les pompiers

La ville d'Ajaccio a été frappée par de violentes pluies ce jeudi, ce qui a provoqué des inondations. Près de 200 personnes ont dû être mises en sécurité. "Il n'y a pas de blessé à l'exception d'un sapeur pompier professionnel qui a chuté en intervention et s'est fracturé une jambe", a fait savoir à l'AFP un porte-parole des pompiers de Corse-du-Sud.

Météo France avait placé la Corse en vigilance jaune orages pour la journée du jeudi 11 juin. Les intempéries ont été plus importantes que prévu, comme en témoignent ces images impressionnantes. L’eau est rapidement montée, notamment dans les quartiers situés à l'est de la ville. Depuis la mi-journée, les services de secours ont procédé à presque 150 mises en sécurité. "Nous avons des personnes qui sont toujours confinées dans une crèche et un établissement scolaire. Il y a 28 personnes dans la crèche et 20 dans l'établissement, elles ne sont pas en danger, mais on attend des conditions plus favorables pour l'évacuation de ces personnes", ont précisé les pompiers.