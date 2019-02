"Plus aucun enfant juif dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis" : d'où vient cette affirmation ?

Il existe bel et bien un rapport de l'inspection générale de l'Education nationale - officiel - qui évoque ce problème dès 2004, mais sans jamais pointer spécifiquement la Seine-Saint-Denis. "Si le racisme le plus développé dans la société reste le racisme antimaghrébin, ce n’est plus le cas dans les établissements scolaires, où il a été très nettement supplanté par le racisme anti-juif", indique-t-il. "Il est en effet, sous nos yeux, une stupéfiante et cruelle réalité : en France, les enfants juifs - et ils sont les seuls dans ce cas - ne peuvent plus de nos jours être scolarisés dans n’importe quel établissement."





Une note vient compléter ce constat. "Ce n’est pas un fait nouveau : l’inspection générale Etablissements et vie scolaire signalait dans un rapport sur les ZEP en 1996 que le principal d’un collège de Lyon avait été obligé d’organiser le départ en cours d’année des deux derniers élèves juifs de son établissement."





Toujours pas de données chiffrées donc, mais un sentiment généralisé dans toute la France. Patrick Petit Ohayon, directeur du Fonds Social Juif Unifié (FSJU), confirme à LCI : "Ce serait trop facile de dire que le problème vient du 93, l'antisémitisme peut se retrouver partout".





A titre d'exemple, le phénomène est visible également à Paris. "J'ai notamment un nouvel élève dans ma classe qui a été harcelé en tant que juif dans une école publique parisienne", nous indique Valérie Ginet, professeur dans un établissement juif parisien et secrétaire générale de la FEP-CGT. "Oui, on observe des élèves qui quittent le public à causes d'agressions antisémites, ou parce que les parents craignent que cela n'arrive".