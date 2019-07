Plus d’un fumeur sur cinq achète ses cigarettes à l’étranger

Alors que l’harmonisation européenne du prix des paquets de cigarettes tarde à prendre forme, les auteurs d’une étude basée sur des enquêtes du Baromètre Santé publique France et publiée ce mardi estiment qu’il est utile et "important de mesurer régulièrement des indicateurs" des lieux d'achats. Et, pendant que le prix du paquet augmente de façon régulière en France (4,90 euros le prix annuel moyen du paquet de 20 cigarettes le moins cher en 2007, 6,50€ en 2014 et 7,42€ en 2018) avec un objectif de prix minimal fixé à 10 euros par le gouvernement à l’horizon novembre 2020, il est notamment intéressant de constater que la proportion des achats de cigarettes effectués à l’étranger n’augmente pas de façon spectaculaire.