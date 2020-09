La veille de la rentrée scolaire, plus d'un millier d'enfants ont dormi à la rue

Ce n’est pas à l’autre bout du monde que cela se passe. Plus d'un millier d'enfants SDF ont dormi à la rue ou dans des abris de fortune la nuit du 1er au 2 septembre, veille de la rentrée scolaire, selon une enquête publiée ce jeudi par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et Unicef France. Le chiffre, très largement en-deçà de la réalité, fait froid dans le dos.

Mais ce chiffre n'est que la face émergée de l'iceberg. En effet, l'enquête ne prend pas en compte les personnes ayant dormi à la rue sans avoir appelé le 115. Parmi eux, on compte beaucoup de mineurs non-accompagnés et de familles vivant en bidonville ou dans des squats, soulignent la FAS et Unicef. Les deux associations considèrent que les crédits alloués dans le cadre du plan de relance pour aider les plus démunis insuffisants.