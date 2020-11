Plusieurs centaines d'exilés s'installent place de la République avant d'être délogés par la police

Dans la soirée du lundi 23 novembre, plusieurs centaines d’exilés ont posé leur tente place de la République. Ne sachant plus où aller après l’évacuation du campement de Saint-Denis la semaine précédente, ces personnes, en majorité de nationalité afghane, ont décidé d’occuper les lieux pour la nuit. À leurs côtés, des associations et des avocats pour assurer le respect de leurs droits, mais aussi des élus écologistes, comme la sénatrice Esther Benbassa ou le conseiller de Paris Nour Durand-Raucher. L’association Utopia 56, venant en aide aux personnes exilées en France, réclame dans un communiqué 1000 places d’hébergement immédiates ainsi que "la mise en place d’un système d’accueil pérenne".

Peu après 20h, les forces de l’ordre ont commencé à procéder à l’évacuation des lieux en enlevant une à une les tentes installées, parfois avec des personnes encore à l’intérieur, et en les confisquant sous les huées des personnes présentes place de la République. Une intervention qui a généré des violences entre policiers et militants. Des journalistes filmant les scènes ont par ailleurs dénoncé des violences de la part des forces de l'ordre à leur encontre.

"Le campement illicite de migrants installé ce soir place de la République a été évacué", a annoncé la préfecture de police dans la soirée. Dans un communiqué, elle indique que "toutes les personnes en besoin d’hébergement sont invitées à se présenter dans les accueils de jour où des orientations vers des solutions d’hébergement adaptées à leur situation sont proposées très régulièrement aux migrants par l’Etat et ses partenaires associatifs." Une fois délogés de la place, plus de 300 exilés ont marché jusqu'à l'Hôtel de ville pour exiger "des mises à l'abri, hébergements et système d'accueil pérenne", selon Utopia 56. Publiquement sur Twitter, l'association a alors demandé à Anne Hidalgo ainsi qu'à son adjoint au logement Ian Brossat d'ouvrir les portes de la mairie de Paris et d'y accueillir ces personnes pour la nuit.