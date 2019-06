Plusieurs tonnes de steaks hachés frauduleux distribués à des associations, l'Etat saisit la justice

Des steaks hachés excessivement riches en gras, aux tissus de mauvaise qualité. Voilà ce qui était distribué à des associations d'aide aux plus démunis par une entreprise française qui s'approvisionnait en Pologne, selon RTL, qui a révélé l'information ce vendredi. La radio précise que 780 tonnes de viande aurait été écoulées, pour un total de 5,2 millions d'euros, aux associations La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, le Secours Populaire Français et la Fédération française des banques alimentaires.





La consommation de ces steaks hachés ne présentait pas de risque pour la santé, mais leur distribution "a été immédiatement stoppée", a précisé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF) dans un communiqué.





"Il est hors de question que ce type d'attitude se reproduise". Cette volonté de transparence, "c'est un message envoyé aux entreprises : c'est du pénal, on va jusqu'à deux ans de prison, plus d'un million d'euros d'amende. On va transmettre au procureur" a indiqué sur RTL la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher.





