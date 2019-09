PMA pour toutes : doit-on craindre une pénurie de sperme si la loi est adoptée ?

Si actuellement, les dons de spermes apparaissent suffisants, il est certain que l'ouverture la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens pourrait changer la donne et multiplier les demandes. Interrogée par Le Parisien, la présidente de la fédération des Centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) concède qu'une période d'adaptation sera nécessaire. "On va être dans une situation de difficultés, ces changements combinés vont créer une instabilité, au moins sur quelques années", estime Nathalie Rives.





À combien de demandes supplémentaires faut-il s'attendre avec une application de la future loi ? Agnès Buzyn tablait fin juillet sur environ 2000, une estimation que l'Agence de biomédecine se refuse à commenter, arguant un "devoir de réserve" en cette période de révision de la loi de bioéthique. La fédération des CECOS table plutôt sur 2500 à 3000 demandes de plus par rapport à aujourd'hui, mais quelle que soit l'hypothèse retenue, il n'existe pas à l'heure actuelle de risque de pénurie.