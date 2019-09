PMA pour toutes : l'Académie de médecine émet des réserves

JT 20H - L'Académie de médecine s'est autosaisi et a émis un avis consultatif sur le projet de loi qui vise à étendre la PMA aux couples de femmes et aux mères célibataires.

L'extension de la Procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes est la mesure phare de la loi bioéthique. L'Académie de médecine vient de rendre son avis sur la question. Elle émet quelques réserves et souligne notamment les risques psychologiques pour un enfant privé délibérément de père. Une position que la ministre de la Santé a jugée "datée" ce dimanche matin.



