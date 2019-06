Souvent mieux indemnisés, les cadres peuvent rester plus longtemps au chômage

Un an et demi. C'est le temps que peuvent rester au chômage les demandeurs d'emploi percevant le niveau d'allocation le plus élevé, soit plus de 5000 euros mensuels. Cette tranche, qui concernait 15 609 chômeurs en 2017, s’oppose au plus d’un million de chômeurs moins bien lotis (1 089 104 précisément), dont l’allocation mensuelle est comprise entre 0 et 1000 euros. Ces derniers ne touchent leurs allocations que 9 mois.





La première catégorie reçoit en tout 1,5 milliards d’euros contre 10,2 milliards d’euros pour les chômeurs plus faiblement indemnisés. En tout en 2017, Pôle emploi a versé 34,3 milliards d’allocations en France.