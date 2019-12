Polémique autour des coupures d'électricité en marge du mouvement social : quels sont les précédents ?

Avant le début du mouvement, Julien Lambert, responsable fédéral de la CGT mines énergie, avait annoncé sur LCI l'intention du syndicat de procéder à "des coupures visant les bâtiments publics" et "tout ce qui est administration", à l'instar des préfectures, mais aussi "les entreprises où les salariés sont en action". Ces coupures ne devaient cependant pas affecter les usagers, ou encore les hôpitaux. "C'est une journée de grève, on se réapproprie l'outil de travail", avait-il fait valoir.

Le droit de grève s'applique, comme ailleurs, dans le secteur des industries électriques et gazières, mais selon les dispositions spécifiques des articles L2512-1 à L2512-5 du Code du travail. Deux principes limitent le droit de grève dans ce secteur : la continuité du service public, et la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des biens. Les salariés ne peuvent se mettre en grève que si un préavis d'au moins cinq jours a été déposé, et si des négociations ont été menées durant ce préavis.

Selon ces principes, un agent en grève n'est pas en service et reste donc libre de ses mouvements. En revanche, il lui est interdit d'empêcher le service de fonctionner.

Des règles spécifiques régissent certaines activités touchant aux centrales nucléaires et thermiques, où les agents ont l'obligation de rester à leur poste de travail en vertu de la continuité du service.

Pour les entreprises concernées, les agents à l'origine des coupures de courant peuvent être considérés comme des auteurs de sabotage. Après un mouvement social en Seine-et-Marne en novembre 2009, plusieurs agents étaient ainsi passés en conseil de discipline en vue de sanctions prévues par un décret spécifique. "Ces actes ne s'inscrivent pas dans l'exercice du droit de grève", avait estimé Bernard Lassus, le directeur des ressources humaines d'ERDF, précisant que des plaintes avaient également été déposées.

Sollicité par LCI, le groupe Enedis a rappelé son respect pour "le droit de ses agents à faire grève", tout en rappelant que "par principe, toutes [ses] installations sont sécurisées" et que "certaines installations identifiées par les services de l'Etat bénéficient d'un accès restreint et nominatif". Il a également rappelé qu'il "condamne fermement les malveillances sur le réseau électrique de distribution, qui ne reflète en aucun cas ses valeurs de service public".