Polémique autour des propos de Nicole Belloubet sur "l'insulte à la religion" dans l'affaire #JeSuisMila : que dit le droit français ?

Peut-on tout dire à propos d'une religion, et jusqu'où peut-on aller ? C'est la question encore une fois posée en France après l'affaire Mila, cette adolescente iséroise désormais placée sous protection policière après avoir été menacée de mort à de multiples reprises et cyberharcelée à cause de propos tenus sur Instagram où elle exprimait son aversion pour l'islam et pour "la religion".

L'adolescente de 16 ans, qui ne peut plus se rendre à son lycée, a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour "menaces de mort". Mais le parquet a ouvert dans le même temps une autre enquête pour incitation à la haine raciale, une décision qui a suscité l'indignation des partisans du #JeSuisMila.

Interrogée sur Europe 1 mercredi 29 janvier, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a d'ailleurs relancé la polémique. "Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : "l'insulte à la religion c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas à avoir avec la menace [de mort]." La formulation "insulte à la religion" a suscité de fortes réactions, notamment chez des responsables politiques de gauche comme de droite, jugeant que la ministre validait ainsi une sorte de "délit de blasphème". Reconnaissant finalement une formulation "maladroite", Nicole Belloubet a assuré ne pas vouloir remettre en cause "le droit de critiquer une religion". "Les insultes et les discriminations à raison de l'appartenance religieuse sont des infractions", a-t-elle toutefois persisté. "Je n'ai absolument pas justifié le délit de blasphème."

Entre "délit de blasphème" pour les uns et "droit au blasphème" pour les autres, la situation interroge le droit français en la matière.