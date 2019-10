"Je fuis une bande de rebeus" : Le Petit paumé, un guide étudiant lyonnais, indigne après une critique raciste Vue aérienne de Lyon − AFP

LYON - Quelques lignes de la dernière édition du guide publié par des étudiants de l'EM Lyon, consacrées à un établissement du quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont valu de nombreuses accusations de racisme à l'association.

"Alors que je fuis une bande de rebeus place Guillotière, je m'engouffre, un peu par hasard à ho36. Bonne pioche ! Des jeunes blancs travaillent sur leurs ordis, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse." C'est ainsi qu'est présenté, dans l'édition 2020 du Petit paumé, un établissement du quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Cédant au racisme, la critique a fait bondir de nombreux internautes et habitants de la région lyonnaise, depuis le samedi 12 octobre, jour où le guide, édité par une trentaine d'étudiants de l'école de management de Lyon (EMLyon) et qui fêtait sa 51e édition, a été distribué gratuitement, sur la place Bellecour. Ici et là, on se demande comment pareille critique a pu passer sans choquer qui que ce soit. "Ça a été écrit, relu, publié", s'émeut une internaute. "Vous faites honte à Lyon", s'emporte un autre. "Le petit paumé aka le petit facho", continue un dernier, devant le "racisme décomplexé" de ces quelques lignes. Des commentaires qu'on retrouve par dizaines sur Twitter, où de multiples photographies de l'encart circulent depuis le samedi 12 octobre, accompagnés le plus souvent d'appels au boycott.

Le directeur de l'EM Lyon exige un conseil de discipline

Signe que la polémique n'en reste pas à la sphère étudiante, le monde politique lyonnais s'est également saisi de l'affaire. Le président de la métropole du Grand Lyon David Kimelfeld a ainsi réagi, d'abord en jugeant ce guide "incontournable, souvent pertinent, parfois drôle". Pour fustiger la rédaction du guide aussitôt : "Pour la deuxième année consécutive, ils 'dérapent'. Après avoir l'an passé fait l'apologie d'un acte terroriste, ils virent cette année dans le racisme ordinaire. Nous exigeons des excuses."

Il a été suivi par le maire-adjoint du 7e arrondissement Romain Blachier, qui a exigé des "excuses". Le directeur de l'EM Lyon, Tawhid Chtioui, s'est également exprimé sur Twitter, expliquant qu'il "oscille entre indignation, colère et grande tristesse". Et d'annoncer avoir "demandé que se tienne, très rapidement, un conseil de discipline en présence des rédacteurs des articles, du rédacteur en chef et du président du Petit Paumé, afin qu'ils répondent de la banalisation ouverte de propos discriminants dans ce guide, en total non-respect des valeurs de l'école".

Le ho36, objet de la critique raciste du guide, a également condamné vigoureusement l'encart qui lui est consacré, partageant son affliction : "Nous n'avons visiblement pas la même vision ni les mêmes valeurs".

Le Petit Paumé n'en est pas à son premier écart

Le premier dérapage auquel fait référence David Kimelfeld, l'élu LaRem en bisbille avec Gérard Collomb pour garder son poste en 2020, est l'utilisation d'une fausse citation d'Anders Breivik, le terroriste d'extrême droite qui avait assassiné une soixantaine en Norvège, en 2011. "J'aime bien les îles, il n'y a pas moyen de fuir", avait fait dire le guide au suprémaciste blanc dans sa 50e édition. La "blague", référence à l'île d'Utoya, où s'était déroulé le massacre, avait suscité une telle polémique qu'elle avait conduit le comité de rédaction à réagir, défendant son ton volontiers acide, mais en reconnaissant que "cette touche d'humour n'était pas appropriée".

Un an plus tard, le vent de la polémique a dû être oublié, sans qu'on puisse comprendre, pour le moment, ce qui a permis la diffusion d'une pareille saillie. Contactée à plusieurs reprises et par différents canaux, l'équipe de l'association (président, vice-président, secrétaire générale et attachée de presse) n'avait pas encore réagi ce dimanche, peu après 18h, à l'heure où nous publions cet article.