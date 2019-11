Une factrice sanctionnée pour avoir signé à la place d'une usagère qui le lui avait demandé

Mardi, le conseil de discipline de La Poste a donc rendu un avis défavorable à la factrice, qui devrait être validé dans les prochains jours par la direction de l'entreprise, indique Le Parisien qui révèle l'affaire. La Poste assure "avoir conscience de l'émoi suscité par la situation de la factrice" mais estime que celle-ci a "dérogé à sa mission et à sa prestation de serment" et que son "comportement entache la confiance que les clients accordent aux facteurs et à l'entreprise".

L'affaire a suscité un mouvement de soutien pour la factrice, avec une pétition signée près de 8.000 fois et même un hashtag : #TousAvecSylvie. Selon la secrétaire de la CGT FAPT, Karine Lavaud, le fait de signer à la place des usagers quand ils le demandent est une pratique "répandue dans les campagnes".

La syndicaliste estime même que cette sanction est une "vengeance" de la direction après une grève de 29 jours "extrêmement dure dans le cadre de la réorganisation des tournées" qui a eu lieu en juillet 2019 dans le secteur de Tulle. "Depuis, les grévistes sont soumis à pas mal de pression et sont sanctionnés au moindre écart", affirme Karine Lavaud, pour qui "la sanction est lourde au regard de la faute commise".