Traque d'un cerf à Compiègne : ce qu'il faut savoir sur la chasse à courre en France

Une pratique ancestrale, vivement dénoncée par les membres du collectif Abolissons la Vénerie Aujourd'hui (AVA) et qui, entre les pro et les anti, déchaîne les passions dans les campagnes françaises.

La "chasse à courre, à cor et à cri", telle que la définit le Code de l’environnement (article L424-4), est un mode de chasse également connu sous le nom de "vénerie", qui consiste à chasser un animal sauvage uniquement à l’aide de chiens courants, encadrés par un équipage à cheval ou à pied qu’on appelle les veneurs.

Selon Venerie.org, la meute de chiens, qui chasse comme une meute de loups, ne chasse qu’un seul et même animal : cerf, chevreuil, sanglier, renard, lièvre ou lapin. La chasse à courre la plus pratiquée en France est celle du lièvre, loin devant la vénerie du cerf qui est la plus emblématique et qui, selon le site, "cristallise les passions".

Après plusieurs heures de poursuite, le gibier, épuisé, finit par être tué par l’un des veneurs avec une lance. L’animal n’est ensuite pas mangé par les chasseurs, mais il est servi aux chiens lors d’une cérémonie baptisée "curée".