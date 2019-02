Polémique sur les "pensions nazies" : la France veut identifier ses ressortissants qui en bénéficient

"J’ai contacté l’ambassade allemande pour avoir des éléments sur la loi de 1951, et nous allons continuer à essayer d’avoir des éléments sur les personnes concernées", explique-t-elle, tentant de calmer les esprits avant d'avoir des informations plus détaillées. "Il faut d’abord essayer de rechercher plus finement de qui il peut s’agir, il ne faut pas faire de jugement définitif (...) On ne peut pas être dans l’outrance et dans la caricature sur ces sujets," a-t-elle souligné.